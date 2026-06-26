Eğitim-İş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden seslendi: 'Eğitim sistemi ideolojik şiddet aracına dönüştü'

Eğitim-İş'in Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş okudu.

Toruş, eğitim sistemindeki durumun aksaklık, bir yönetim hatası ya da sıradan bir bütçe yetersizliği olmadığına dikkat çekerek “Türkiye’de eğitim sistemi bugün sadece sorun yaşamıyor; Türkiye’de eğitim sistemi, tepeden tırnağa bizzat siyasi iktidar ve onun bakanı tarafından kurulan sistematik bir şiddet rejimiyle yönetiliyor” dedi.

Eğitim-İş’in hazırlamış olduğu 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Sonu Değerlendirme Raporu’nun bu can yakıcı şiddetin münferit olaylardan ibaret olmadığını; ekonomik, ideolojik, kurumsal ve fiziksel boyutları olan bütünlüklü, planlı ve karanlık bir kuşatma olduğunu verilerle ispatladığını aktaran Toruş, “Sizin o soğuk, o ruhsuz, o çarpıtılmış istatistiklerinizin arkasında aç kalan çocuklar, hakları ellerinden alınan, coplanan öğretmenler, tarikatların karanlık kucağına itilen koca bir nesil var. Siz lüks salonlarda nutuk atarken, biz bu ülkenin okullarından, görevi başında vahşice katledilen Fatma Nur Çelik gibi gencecik öğretmenlerimizin cenazelerini kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TARAFSIZ OLMA İLKESİ AYAKLAR ALTINDA’

Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta okullara düzenlenen silahlı saldırıları anımsatan Toruş, “Bir öğrenci elini kolunu sallayarak sınıfa silahla girip öğretmenleri, idarecileri hedef alırken siz hangi başarıdan bahsediyorsunuz? Sizin bakanlığınız döneminde okullar, çocuklar için güvenli bir sığınak olmaktan çıkmış; ne öğrencimizin ne de öğretmenimizin can güvenliğinin kaldığı yerler haline dönüşmüştür. Bu ülkenin eğitimini getirdiğiniz nokta tam bir kurumsal çöküştür, can güvenliği krizidir ve bu tablonun doğrudan sorumlusu sizsiniz” diye ekledi.

Eğitim sisteminin siyasi iktidarın kendi dünya görüşüne uygun, sorgulamayan, biat ve itaat eden bir tebaa toplumu inşa etme hedefinin en acımasız ideolojik şiddet aracına dönüştüğüne dikkat çeken Toruş, “Okulların inanç ve felsefi bakımdan tarafsız olması ilkesi ayaklar altındadır” dedi.