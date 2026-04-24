Eğitim-İş: “MESEM kapsamında en az 85 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti”

Eğitim-İş Samsun Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun Onur Anıtı önünde açıklama yaptı. Örgütlenme Sekreteri Volkan Altun, mesleki eğitim ve staj adı altında çocuk işçiliğinin yaygınlaştırıldığını belirterek, “2025 yılında sadece MESEM kapsamında en az 85 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti” dedi.

YOKSULLUK VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VERİLERİ

Altun, Türkiye’de çocuk yoksulluğu ve sosyal dışlanma oranının yüzde 37,6 ile Avrupa’nın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti. MESEM’de 561 binin üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğunu, kayıt dışı çalışanlarla birlikte yaklaşık 3 milyon çocuğun iş gücü içinde yer aldığını söyledi.

“BESLENME KRİZİ BÜYÜYOR”

Çocukların yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirten Altun, bir çocuğun aylık beslenme maliyetinin asgari ücret içindeki payının yüzde 7,27’ye çıktığını vurguladı. Bu durumun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini tehdit ettiğini ifade etti.

KUŞAKTAN KUŞAĞA YOKSULLUK

Eğitim sisteminin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını ifade eden Altun, MESEM uygulamaları üzerinden çocukların ucuz iş gücü haline getirildiğini belirtti. Yüz binlerce çocuğun örgün eğitimden koparıldığını söyleyen Altun, "Mesleki eğitim ve staj adı altında çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor. 2025 yılında sadece MESEM kapsamında en az 85 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti." dedi.

Altun, çocuk yoksulluğunun kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve bu durumun toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini ifade etti. Çocukların sadece ekonomik değil, ideolojik baskılarla da karşı karşıya olduğunu belirten Altun, tarikat ve cemaat bağlantılı yapıların eğitim alanında etkili olduğunu söyledi. Eğitimin laik ve bilimsel niteliğinin aşındırıldığını ifade eden Altun, eleştirel düşünceden uzak nesiller yetiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.