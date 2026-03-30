Eğitim-İş Samsun Şubesi'nden anlamlı hareket: Fatmanur öğretmen adına hatıra ormanı

Eğitim-İş Samsun Şubesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle geleceğe iz bırakan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirme kararı alıp, Kadınlar Günü’nü bir ağaç dikme etkinliğiyle taçlandırmıştı.

Eğitim-İş Samsun Şubesi, İstanbul'da katledilen eğitim emekçisi Fatma Nur Çelik öğretmenin adını yaşatmak ve onun doğaya, yaşama ve eğitime adanmış değerlerini geleceğe taşımak amacıyla, oluşturduğu ormana “Fatma Nur Çelik Hatıra Ormanı” adını verdi.

Şubeden yapılan açıklamada, "Üyelerimizle birlikte toprağa sadece fidan değil; umut, dayanışma ve kararlılık diktik. "Bu ormanı büyütmek; yalnızca bir çevre sorumluluğu değil, aynı zamanda bir vefa ve mücadele çağrısıdır" denildi.