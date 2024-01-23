Eğitim-İş Şube Başkanı Yeliz Toy’a destek çağrısı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Eğitim-İş tarafından yapılan basın açıklamasını gerekçe göstererek Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy hakkında açılan davanın karar duruşması bugün Çağlayan Adliyesi 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İddianameyi hazırlayan savcı Türkşad Kunthan Uçuk, ünlü şartıcı Gülşen, gazeteci Sedef Kabaş için tutuklama talebinde bulunması ve Celal Şengör’ü ifadeye çağırmasıyla biliniyor.

Duruşma öncesi saat 09.30’da adliye önünde basın açıklaması yapacaklarını belirten Eğitim-İş Bursa Şube Sekreteri Özkan Rona Cumhuriyet’e konuştu. İktidarın sistemli ve planlı bir şekilde sürdürdüğü eğitimde gericileştirme projeleri ile Cumhuriyet’in kazanımlarını ortadan kaldırarak ortaçağcı bir düzen kurmaya çalıştığının altını çizen Rona, “İktidarın bu kapsamda karşısına çıkan tüm engelleri kimi zaman yargı sopasıyla kimi zaman elinde bulundurduğu kamu gücünü kullanarak ortadan kaldırmaya çalıştığını” kaydetti.

Rona, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy hakkında, 2021’de yaptığı “Katar’dan Uçak ‘Hediye’ Alan İktidarın Bakanlığı Öğretmenlere Hediye Konusunda Ahlak Satamaz!” başlıklı basın açıklaması bahane edilerek, geçen yıl Bursa’daki çadır skandalının ortaya çıkarılmasından iki gün sonra apar topar iddianame hazırlandığına ve TCK 301. maddesi üzerinden dava açıldığına dikkat çekti.

ÖZGÜRLÜĞE BASKI

“Bu dava Yeliz Toy üzerinden Eğitim-İş’e ve aydınlanma mücadelesini verenlere sus ihtarı niteliğinde, düşünceyi ifade özgürlüğünü baskılamak amacıyla açılmış bir davadır” diyen Rona, “Şube Başkanımız Yeliz Toy üzerinden yürütülen susturma davasının karar duruşmasında tüm ilericileri, aydınlanmacıları Yeliz Toy’un yanında olmaya, basın açıklamasına katılarak desteğe çağırıyoruz” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Toy, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gaziantep’ten çadır satın aldığını, Bursa’ya getirilerek üzerine Milli Eğitim Bakanlığı logosu yapıştırıldığını ve yeniden deprem bölgesine gönderildiğini öne sürmüştü.