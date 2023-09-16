Eğitim İş deprem raporunu yürüyüşle duyurdu: 7.5 ay geçti yetkililer gerekli adımları atmıyor

Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:26

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:27

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden yaklaşık 7,5 ay geçmesine rağmen sorunlar artarak devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen Hatay başta olmak üzere genel duruma ve eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek isteyen Eğitim-İş, deprem bölgesine ilişkin hazırladığı eğitim raporunu Ulus Meydan’ında kamuoyu ile paylaştı.

Yıkılan sendika binasından Ulus Meydanı’na kadar yapılan yürüyüşe Eğitim-İş MYK üyeleri, şube başkanları ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da katıldı. Yürüyüş sonrası basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaptı.

Doğal afetin, alınmayan önlemler nedeniyle felakete döndüğüne değinen Özbay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanında ‘deprem öldürmez, bina öldürür’ demiş, güya önlemler alınmıştı. Ancak yaşananlar, durumun tam tersi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 21’i, öğretmenlerin ise yüzde 19’u bu illerimizdeyken, dolayısıyla eğitim sistemimizin 5’te 1’i ağır hasar almışken, bu gerçeğin ağırlığıyla davranan bir Bakanlıktan bahsedemiyoruz” diyen Özbay, velileri, öğrencileri ve eğitim emekçilerini bekleyen kötü vaziyete dikkat çekti.

“7 AY BOYUNCA NEYİ BEKLEDİLER?”

170’i Hatay’da olmak üzere 705 okulun kullanamaz durumda olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda bu sayının 576 olarak belirtildiğine değinen Özbay, "Cumhurbaşkanlığı’nın bu raporunu ise bizzat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 gün önceki açıklamasıyla tekzip etmiş, yaklaşık bin okulun eğitim yapılamaz hale geldiğini söylemiştir” dedi.

Bakan Tekin’in deprem bölgesine ilişkin “11 bin civarında derslik eksik ve henüz sadece 2 bin 573 derslik yapıldı” açıklamasını anımsatarak, “7 ay boyunca neyi beklediler” sorusunu yöneltti.

Depremden etkilenen yaklaşık 4 milyon 100.bin öğrencide ve ailelerinde travma ve stres bozukluğu görüldüğünün altını çizen Özbay, “Bu çocuklarımızın travmalarına ilişkin yapılan rehberlik hizmetleri faaliyetlerinin yetersiz olduğu, öğrenme kayıplarını gidermek için de çabalanmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın kontrolsüz yıkım işlemleri nedeniyle toz duman içinde kaldığını belirten Özbay, “Burada çok büyük bir halk sağlığı sorunu var. Yaşananların hepsinden sorumlu olan, deprem öncesi önlem almayan, depremde zamanında müdahale edemeyen, şimdi de yurttaşlarını kaderine terk eden iktidardır. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

“ARTIK GEREKENİ YAPIN”

Özbay’dan sonra söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şunları söyledi: “Deprem sonrası ilk düğme yanlış iliklendi ve hatalar silsilesi sürüyor. Giderilmesi gereken sorunlar, çeşitlenerek yurttaşları daha da zorlamaya devam ediyor. İktidara sesleniyoruz, tek gözle baktığınız Hatay için gözünüzü dört açın. Yıkımları suyla yapın, molozları tarım arazilerine, yaşam alanlarını, su kaynaklarına yakın yerlere dökmeyin. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Artık gerekeni yapın.”

Etkinlik, depremde yaşamını yitiren Eğitim İş Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kırıkhan’daki mezarı başında anılmasının ardından son buldu. HATAY