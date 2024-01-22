Eğitim İş'ten çağrı: Karma eğitim mücadelesinin rövanş davası'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:11

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy hakkında 2021 yılında Eğitim İş'in basın açıklaması gerekçe gösterilerek açılan davanın karar duruşması yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davayı açan savcı, Gülşen, Sedef Kabaş için tutuklama talebinde bulunması ve Celal Şengör’ü ifadeye çağırmasıyla biliniyor. Duruşma öncesi saat 09.30'da adliye önünde basın açıklaması yapacaklarını belirten Eğitim İş Bursa Şube Sekreteri Özkan Rona Cumhuriyet'e konuştu.

İktidarın sistemli ve planlı bir şekilde sürdürdüğü eğitimde gericileştirme projeleri ile Cumhuriyet'in kazanımlarını ortadan kaldırarak ortaçağcı bir düzen kurmaya çalıştığının altını çizen Rona, "İktidarın bu kapsamda karşısına çıkan tüm engelleri kimi zaman yargı sopasıyla kimi zaman da elinde bulundurduğu kamu gücünü kullanarak ortadan kaldırmaya çalıştığına" dikkat çekti.

HEDEF İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASKILAMAK

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz TOY hakkında, 2021'de yaptığı "Katar’dan Uçak 'Hediye' Alan İktidarın Bakanlığı Öğretmenlere Hediye Konusunda Ahlak Satamaz!" başlıklı basın açıklaması bahane edilerek, aradan geçen 1,5 yıla rağmen Bursa'daki çadır skandalının ortaya çıkarılmasından 2 gün sonra apar topar iddianame hazırlandığını ve TCK 301. maddesi üzerinden dava açıldığını vurgulayan Rona, "Bu dava Yeliz Toy üzerinden Eğitim-İş'e ve aydınlanma mücadelesini verenlere sus ihtarı niteliğinde, düşünceyi ifade özgürlüğünü baskılamak amacıyla açılmış bir davadır" ifadelerini kullandı.

"Eğitim İş'in düşünceyi ifade özgürlüğünün yargılanamayacağını" belirten Rona, "Şube Başkanımız Yeliz Toy üzerinden yürütülen susturma davasının karar duruşmasında tüm ilericileri, aydınlanmacıları Yeliz Toy'un yanında olmaya, yarın saat 09.30'da Çağlayan Adliyesi önünde yapacağımız basın açıklamasına katılarak destek olmaya çağırıyoruz" dedi.