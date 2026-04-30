Eğitim-İş’ten MEB’e yer değiştirme başvurusu: '3 yıl şartında 31 Aralık esas alınsın'

Eğitim-İş, 2026 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinde uygulanan 3 yıllık çalışma süresi şartı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi talebiyle, Genel Başkan Kadem Özbay imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Eğitim-İş’in Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu başvuruda, 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda yer alan “30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak” şartının bazı öğretmenler açısından mağduriyet yarattığına işaret edildi.

Başvuruda, 2023 Eylül ayından önce atama kararnamesi çıkmasına rağmen güvenlik soruşturması ya da farklı nedenlerle görevine fiilen başlayamayan öğretmenler ile askerlik ve benzeri nedenlerle görev süresi kesintiye uğrayan öğretmenlerin, yer değiştirme takviminde belirtilen üç yıllık süreyi tamamlayamadıkları için başvuru yapamadıkları bildirildi.

''31 ARALIK ESAS ALINSIN''

Eğitim-İş, öğretmenlerin 2026 yılı il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ile aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere bağlı yer değiştirmelerinde, hesaplamada 31 Aralık tarihinin esas alınmasını talep etti.

Başvuruda, söz konusu düzenlemenin yapılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceği ifade edildi.