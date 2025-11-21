Eğitim-İş’ten polis müdahalesine tepki: ‘Tarikatlara değil çocuklara yatırım yapın’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, merkez yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önünde gerçekleştirdikleri eylemde yaşanan polis müdahalesine ilişkin dün sendikanın genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. “Bu ülkenin eğitim neferleri, kendi bakanlıklarının önünde polis kalkanlarıyla engellendi. Bizi susturamazsınız” diyen Özbay; 6 saat boyunca polis ablukasında tutulduklarını, arbede sırasında düşen, ezilen ve hastaneye kaldırılan öğretmenlerin olduğunu aktardı.

‘ÖĞRETMENİN SESİNİ BASTIRMAK, TOPLUMUN SESİNİ BASTIRMAKTIR’

Meclis’e yürümelerinin hiçbir hukuki gerekçe olmadan engellendiğini belirten Özbay, bu uygulamanın “otoriter yönetimlerin başvurduğu bir yöntem” olduğunu vurgulayarak; “Tarikatlar yürüyebiliyor, öğretmenler yürüyemiyor. Bu sadece çifte standart değil, siyasi tercihlerin açık kanıtıdır” ifadelerini kullandı. Öğretmenlere yönelik müdahalenin toplumun geleceğine ve demokratik haklara yapılmış siyasi bir müdahale olduğunu vurgulayan Özbay; “Öğretmeni susturarak eğitimin sorunlarını çözdüklerini sanan anlayış, ülkeyi karanlığa sürükleyen anlayıştır. Biz öğretmeniz. Görevimiz çocuklarımızı karanlığa teslim etmemek, ülkenin yarınını bilimin ışığıyla büyütmektir. Öğretmenin sesini bastırmak, toplumun sesini bastırmaktır. Bizi korkutamazsınız, barikatlarla durduramazsınız” diye konuştu.

‘ÖĞRETMENİ DEĞİL CEHALETİ ENGELLEYİN’

Açıklamasında, 2026 yılı bütçe görüşmelerine de değinerek, öğrenci başına günlük yatırımın 58 TL olmasını eleştiren Özbay; “Eğitime verilen değerin acı bir fotoğrafı. Tarikatlara değil çocuklara yatırım yapın. Öğretmeni değil cehaleti engelleyin” dedi. Özbay, çocukların yoksulluk nedeniyle okuldan kopmaması, tarikat yurtlarında ve MESEM’lerde yaşamını yitirmemesi, kamusal eğitimin cemaatlere devredilmemesi ve okulların rant

kapısı olmaması için mücadele ettiklerini vurguladı. Özbay, açıklamasının sonunda diğer sendikalara ve iktidara yönelik de “Biz buçuklu zamlara alkış tutanların sendikası değiliz. Saraylarda, bakanlık koridorlarında el pençe divan duranların da değil. Biatın değil mücadelenin; talimatın değil öğretmenin; sarayın değil cumhuriyetin sendikasıyız. Biz Eğitim-İş’iz! Bu memleketin onurlu emekçilerinin gür sesiyiz” eleştirilerini dile getirdi.