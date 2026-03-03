Eğitim-İş'ten tepki: Eğitimde şiddet yasası çıkarılsın

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik yaşamını yitirdi, iki öğretmen ve bir öğrenci yaralandı. Olayın ardından eğitim camiasından tepkiler yükseldi. Eğitm-İş İzmir Konak'ta bir araya gelerek İzmir İl milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eğitim- İş kurucusu Yüksel Adıbelli'de katıldı. Açıklamada sık sık "Fatma Nur öğretmen ölümsüzdür", "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa", "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz" sloganları atıldı.

Yaşananların münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, “Bu ülkede okulda yine bir öğretmen öldürüldü. Artık yeter! Eğitim yuvasında, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en güvende olması gereken yerde bir meslektaşımız katledildi” dedi.

Hayatını kaybeden öğretmenin 44 yaşında olduğunu hatırlatan Düdü, “Uzun süredir okula gelmeyen bir öğrencinin elini kolunu sallayarak bıçakla okula girebilmesi ve iki öğretmenle bir öğrenciyi hedef alabilmesi bir güvenlik zaafıdır. Bu tablo bir ‘münferit olay’ değildir; yıllardır görmezden gelinen uyarıların sonucudur” diye konuştu.

Öğrenciyle ilgili rehberlik görüşmeleri yapıldığını, tutanaklar tutulduğunu ve psikiyatrik tedavi sürecinin bilindiğini ifade eden Düdü, “Buna rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu açık bir ihmal zinciridir. Bu sorumluluk öğretmenin ya da okul idaresinin üzerine yıkılamaz” ifadelerini kullandı.

“KAMU OTORİTESİNDEN SÖZ EDİLEMEZ”

Düdü, “Bir kamu çalışanı görev yaptığı yerde devlet tarafından korunamıyorsa orada kamu otoritesinden söz edilemez” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen Düdü, “Daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Okullardaki güvenlik açığının bedelini canımızla mı ödeyeceğiz? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek?” sorularını yöneltti.

“ÖĞRETMENİ HEDEF GÖSTEREN DİL BU TABLONUN PARÇASIDIR”

Şiddetin tek bir failinin olmadığını vurgulayan Düdü, öğretmenleri itibarsızlaştıran siyasi dilin de bu tablonun bir parçası olduğunu söyledi. “Öğretmeni ötekileştiren, ‘herkes öğretmenlik yapabilir’ diyerek mesleği değersizleştiren anlayış bu iklimi beslemektedir” dedi.

Düdü, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür” sözünü hatırlatarak, “Bugün öğretmene değer verilmeyen bir sistemin sonucu ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

“EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI DERHAL ÇIKARILMALIDIR”

Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, çözüm önerilerini de sıraladı. Okullarda şiddetin nedenlerinin bilimsel olarak ortaya konulması gerektiğini belirten Düdü, “Eğitimde Şiddet Yasası derhal çıkarılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalı, eğitimcilerin ve alan uzmanlarının katıldığı somut bir eylem planı hazırlanmalıdır” dedi.

Faillerin caydırıcı şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Düdü, şiddeti meşrulaştıran medya içeriklerinin de denetlenmesi çağrısında bulundu.

“OKULLAR BARIŞIN VE BİLİMİN MEKÂNI OLMALIDIR”

Açıklamasında küresel çatışmalara da değinen Düdü, savaş politikalarının çocukları ve eğitim alanlarını hedef aldığını belirterek, “Çocuklar bombaların gölgesinde değil; barış içinde, güvenli okullarda eğitim görmelidir. Öğretmenler ölüm korkusuyla değil, onurla ve güven içinde ders anlatmalıdır” dedi.

“Artık yeter!” diyerek sözlerini sürdüren Düdü, “Eğitim yuvaları; gerici yapıların, sermayenin ve şiddetin değil; bilimin, laikliğin ve özgürlüğün mekânı olmalıdır. Öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanıncaya kadar susmayacağız, mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.