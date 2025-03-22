Eğitim-İş ve Büro-İş, proje okulları atama sürecinde şeffaflık çağrısı yaptı: 658 öğretmene ne olacak

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş) üyeleri, proje okullarının gerçek amacından uzaklaştığını savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, atamalara dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okullarının siyaset ve yandaş sendikaların makam ve koltuk dağıtmak için kullanıldığı garabete dönüştüğüne vurgu yapıldı.

Eğitim-İş Samsun Şube Sekreteri Ramazan Kurnaz, “Samsun’da proje okullarında görev yapan 658 öğretmen, dört yılını doldurduğu ve boş kadroya başvurduğu için adeta diken üstünde. Ne olacağını bilmiyorlar” dedi. Kurnaz, “Eğitimi gerçek amacından uzaklaştırdınız, sınav için eğitim haline dönüştürdünüz, okulları ve öğrencileri nitelikli niteliksiz diye ayırdınız, bu sisteminiz de çöktü. Yönetici görevlendirme ve öğretmen atamalarında şeffaf bir sistem oluşturun. Bakanlık tüm soruları, şüpheleri gidermelidir” ifadelerini kullandı.