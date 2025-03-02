Eğitim-İş’in ‘Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü’ Ankara’da düzenlenen miting ile sona erdi: Karanlığı yeneceğiz

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Eğitim-İş 1 Şubat’ta Birinci Meclis önünden başlattığı “Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü”nün sonunda dün Ankara Anadolu Meydanı’nda “Cumhuriyet ve Emek Mitingi”ni düzenledi. Mitinge CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özcağdaş, CHP’li milletvekilleri Uğur Bayraktutan ve Hasan Öztürkmen, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve ona bağlı sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ile yurttaşlar da katıldı. Öğretmenler, “Silahımız kalemimiz, karanlığı yeneceğiz” sloganı atarak yine kalemlerini kaldırdı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay mitingde yaptığı konuşmaya yürüyüş boyunca gittikleri illeri ve orada verilen mesajları anlatarak başladı. Laikliğin herkesin birlikte yaşamasının güvencesi olduğunu söyleyen Özbay, “Bugün ramazanın ilk günü. Oruç tutan, tutmayan arkadaşımız bugün bu meydanda yan yana, kol kola. İnanç özgürlüğüne sahip çıkarız. Kimsenin bu ülkede ruhban, papa olmasına izin vermeyiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik hacmi açısından dünyadaki ilk 20 ülkeye girdiğini belirten Özbay, “Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Almanya’daki öğretmen fıstığı, fındığı bizden daha uyguna 4 kat daha fazla alıyor. Bir ülkede zenginlik halkla eşit paylaşılmıyorsa orada bir haydutluk vardır. Halkı fakirleştiren politikalara karşı susmayacağız. Artık eğitim görmenin makbul sayılmadığı, gelir sağlamaya yetmediği, Cumhuriyeti kullanmadıkları Türkiye Yüzyılı, sefalet yüzyılı oldu. Biz oraya Cumhuriyeti ekleyeceğiz” diye konuştu.

‘TARİKATLARI DEVLETE ORTAK YAPTINIZ’

Eğitimdeki tarikatların varlığına da dikkat çeken Özbay, “Tarikat dernek de şirket de kursa tarikattır. Cumhuriyet kurumlarında işi yoktur. Tarikatın sözlük anlamı yol ise o yol Tanrı’ya gider, şirketlere, Cumhuriyetin kurumlarına gitmez. Bunları devlete ortak yaptığınızı biliyoruz. Bugün Türkiye’nin birçok kurumunu tarikat-cemaat koalisyonuna çevirdiniz” ifadelerini kullandı.

Özbay, “Okullarda öğrenci ve öğretmenler vardır. Öğrencilerin karşısına ÇEDES projeleriyle öğretmenler dışında kimse çıkarılamaz. Yüzde doksan okullaşma oranı diye övünüyorlar. 612 bin 814 çocuğumuz okulda değil. 500 bin çocuğumuz MESEM’le sermaye kucağına itilmiş. Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel okul sayısı devlet okulundan fazla. Okullarda çocukların bir öğün yemek ve temiz su hakkı yok. Bakan, Cumhuriyetin ilk yıllarında camiler ahıra çevrildi demişti. Yüz yıl sonra temizlemediğin okullar adeta ahıra çevrildi. Utanın” değerlendirmesinde bulundu.

‘CUMHURİYETİN SAHİBİ HALKTIR’

Özbay son olarak şunları söyledi: “Bu insan haklarından, eğitim hakkından yana olmakla ayrıcalıklar peşinde koşanlar arasındaki kavgadır. Biz insan haklarından eğitim hakkından yanayız. Biz kadın haklarından yanayız onlar fıtrat farklı diyerek kadını ikinci sınıf görenlerdir. Biz ülkede birlik, yurttaşlık, eşitlik, özgürlük, kardeşlik diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz. Onlar bizim taraftarlarımız, bizim hukukumuz diyor. Devletin sahibiyiz diyor. Değilsiniz. Olamayacaksınız. Cumhuriyet halk demektir, Cumhuriyetin sahibi de halktır. Biz kurduk biz yaşatacağız. Burada bulunuşumuz, Türkiye için, gelecek için Cumhuriyetten ve emekten yana hem bir direniş, hem çağrıdır.”

ANITKABİR'E ZİYARET

Özbay’ın konuşmasının sonrasında Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların genel başkanları sahneye çıktı.

Sonrasında konfederasyon genel başkanı Orhan Yıldırım ve CHP’li Özcağdaş miting alanındaki emekçileri selamladı. Miting sanatçı Mustafa Özarslan’ın konseri ile sürdü. Konser sonrasında emekçiler Atatürk’ün manevi huzuruna çıkarak Anıtkabir’i ziyaret etti.