Eğitim-İş’in Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Tekirdağ’dan başladı: ‘Bu bir direniştir’

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Eğitim-İş Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü’nü Atatürk’ün kara tahta başında yeni Türk harflerini tanıttığı Tekirdağ’dan başlattı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Harf İnkılabı Anıtı önünde bir açıklama yaptı. Açıklamaya ve yürüyüşe CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği de katıldı. “Laik, bilimsel, demokratik eğitim”, “Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek” , “İlelebet Cumhuriyet” ve “Saraylarda değil alanlardayız” sloganları atıldı.

Tekirdağ topraklarının bir devrimin izini taşıdığını anımsatarak konuşmasına başlayan Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bugün de bizler o izlerin silinmesine izin vermeyeceğiz. Harf devrimi halkı aydınlığa çıkarmak için atılmış dev bir adımdı. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarına sistematik saldırı düzenleniyor. AKP gerici müfredatlarla yeni nesilleri karanlığa mahkum etmeye çalışıyor. Çocuklarımızı cemaatlerin kucağına atmak isteyen düzene karşı susmayacağız. Öğrencileri kaderlerine terk eden, halkı açlık sınırında yaşamaya mahkum bırakanlar bilsin ki; cumhuriyetin öğretmenleri asla pes etmeyecek” ifadelerini kullandı.

‘EN BÜYÜK GÖREV’

AKP’nin iktidarı boyunca emeğin değerinin ayaklar altına alındığını, sendikal hakların yok sayıldığını, yargının iktidar sopası haline dönüştürüldüğünü söyleyen Özbay, “Ancak biz buradayız. Laik eğitime ve emeğe sahip çıkmak, bu cumhuriyetin evlatları olarak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Bu yürüyüş yalnızca bir adım değil, direniştir. Cumhuriyet korosunun işaret fişeğidir. Demokrasinin olmazsa olmazı ifade özgürlüğü hakkını yok sayanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz: Evet biz yürüyeceğiz. Sokaklarda yürüyeceğiz ve Atamızın huzurunda cumhuriyetçilerle sesleneceğiz. Belki sokaklar aşınmayacak ama aşınacak yüzleri kaldıysa halkı sefalete mahkum edenlerin, eğitimi ticarileştirenlerin yüzleri aşınacak” dedi.

Cumhuriyete sahip çıkan, halka gerçekleri anlatmaya çalışan herkese iktidar tarafından ‘yargı sopası’nın kullanıldığını ifade eden Özbay şöyle konuştu: “Biz halkın eğitim emekçileriyiz, Mustafa Kemal’in eğitimcileriyiz. Eğitimde eşitsizliği derinleştiren politikalara karşı susmayacağız. Öğretmenlerin haklarının gasp edilmesine karşı direnmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri bizim en büyük rehberimizdir. Emeğin sömürüsüne omuz omuza mücadele boynumuzun borcudur. Aydınlık Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğitimde laiklik, eşitlik, bilimsellik ve emeğin onurunu savunan herkesi bu onurlu yürüyüşe davet ediyoruz. Tam bağımsız Türkiye için birlikte yürüyelim.” Sonrasında eğitim emekçileri yine kalemlerini havaya kaldırdı.

1 MART’TA SON BULACAK

Anıtta yapılan açıklamalar sonrasında grup; Atatürk ve Türk bayrağının arkasında, sloganlar ve marşlar eşliğinde alkış tutarak yürüyüşe geçti. Çanakkale, Bursa ve Eskişehir’de de sürecek olan yürüyüş 1 Mart’ta Ankara’da yapılacak olan “Cumhuriyet ve Emek Mitingi” ile sona erecek.

‘ASIL SAVAŞ CEHALETLE’

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan sonra Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım söz aldı. Yıldırım, “Atatürk, Kurtuluş Savaşı bittiği andan itibaren etrafındakilere, “Asıl savaş cehaletle yapılacak savaş” dedi. Osmanlı’da okuma bilen sayısı yüzde biri bile geçmiyordu. O gün bugündür Türkiye Cumhuriyeti dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi ancak Türkiye daha ön sıralara gidebilecekken yanlış yönetim savrulmaya sebebiyet verdi. Bizler iktidar gücünü elinde bulunduranlardan korkmayanlar olarak her yerde sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diye konuştu.