Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:47

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:47

Tokat'ta buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Tokat Valiliği, bugün il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “AFAD ve Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgasının ilimizi etki altına alması nedeniyle, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olayları yaşanabileceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.