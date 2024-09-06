Eğitim-İş'te MYK görev dağılımı yapıldı: Kadem Özbay yeniden genel başkan

Eğitim-İş'te yeni merkez yönetim kurulunun görev dağılımı bellli oldu. Mevcut genel başkan Kadem Özbay yeniden genel başkanlığa seçildi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:27
Eğitim-İş'te MYK görev dağılımı yapıldı: Kadem Özbay yeniden genel başkan
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Eğitim-İş geçen haftasonu 7. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel kurulda merkez yönetim kurulunun (MYK) yeni üyeleri belli oldu. Dün ise MYK'de görev dağılımı yapıldı. Alınan MYK kararına göre Kadem Özbay yeniden Eğitim-İş Genel Başkanlığı görevine seçildi. Özbay'ın genel başkan seçildiği MYK'de diğer üyelerin görev dağılımı ise şu şekilde oldu:

Genel Sekreter: Seher Ergin

Genel Mali Sekreter: Doğan Dağdelen

Genel Örgütlenme Sekreteri: Bülent Metin

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri: Yeliz Toy  

Genel Eğitim Sekreteri: Veli Fırat Şimşek

Genel Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri: Hüseyin Selçuk.


Etiketler: #Eğitim-İş

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