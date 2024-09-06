Eğitim-İş'te MYK görev dağılımı yapıldı: Kadem Özbay yeniden genel başkan
Eğitim-İş'te yeni merkez yönetim kurulunun görev dağılımı bellli oldu. Mevcut genel başkan Kadem Özbay yeniden genel başkanlığa seçildi.
Eğitim-İş geçen haftasonu 7. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel kurulda merkez yönetim kurulunun (MYK) yeni üyeleri belli oldu. Dün ise MYK'de görev dağılımı yapıldı. Alınan MYK kararına göre Kadem Özbay yeniden Eğitim-İş Genel Başkanlığı görevine seçildi. Özbay'ın genel başkan seçildiği MYK'de diğer üyelerin görev dağılımı ise şu şekilde oldu:
Genel Sekreter: Seher Ergin
Genel Mali Sekreter: Doğan Dağdelen
Genel Örgütlenme Sekreteri: Bülent Metin
Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri: Yeliz Toy
Genel Eğitim Sekreteri: Veli Fırat Şimşek
Genel Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri: Hüseyin Selçuk.
Etiketler: #Eğitim-İş
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- 'Polatlar' davasında ara karar açıklandı
- Karısına çok düşkün 4 erkek burcu
- Lamine Yamal: Köpeklere karşı oynamak en zoruydu
- ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- Emri vereni sorgulayacak cesaretiniz var mı?
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı
- San Marino'dan tarihi galibiyet!
- Kredi kartı 'limitlerine' ayar geliyor