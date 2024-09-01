Eğitim-İş'te seçim heyecanı yaşandı: Özbay güven tazeledi

Yayınlanma: 01.09.2024 - 19:40

Güncelleme: 01.09.2024 - 19:40

Eğitim-İş Sendikası'nın 7.Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde seçim heyecanı yaşandı. Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen seçimde 'Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği', 'Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği' ve 'Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri' grupları yarıştı. 3 grubun yarıştığı seçimin sonucunda 7 kişilik merkez yönetim kurulu üyeleri ile 3’er kişiden oluşan merkez disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu belli oldu. Sonuçlara göre mevcut genel başkan Kadem Özbay'ın da içinde bulunduğu Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubu merkez yönetim kuruluna 5 üye gönderdi. Merkez yönetim kurulunun 2 üyesi ise Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği grubundan seçildi.

‘HEDEFİMİZ YETKİ’

Oy verme sürecinden önce gruplar konuşma yaptı. Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubu adına konuşan mevcut genel başkan Kadem Özbay konuşmasında, "Biz bir aileyiz. Örgüt içinde düşmanınız olmaz. Seçim gelir, geçer. Mücadelemiz baki kalır. Örgütün yararı her şeyin üstündedir. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Emperyalizmin dünyanın her yerinde göz yaşlarını artırdığı bir dönemde barışın en güçlü sesi Eğitim-İş'tir. Bu dönem göreve geldiğimizde Eğitim-İş içindeki tartışmalar bitecek. Eleştirilerin çoğu şahsım üzerinden gitti. Örgütün genel başkanıysanız başarıyı paylaşacaksınız, eleştirileri göze alacaksınız. Yüz bini aşıcağız demiştim 148 bine hep birlikte getirdik. Küçük bir fidan olan Eğitim-İş bugün Türkiye'de bir çınar. Şimdi buradan bir söz daha veriyorum. Gücünü örgütünden alan bir MYK ile hedefimiz yetki" ifadelerini kullandı.

‘YÖNETİMDE NİYE YOKUZ?’

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri'nin seçimi kazandıkları takdirde genel başkan adayı olarak duyurduğu Havva Elif Yıldız iki gruptaki kadın adayların azlığına dikkat çekti. Yıldız,

"Ne yazık ki 26 kişilik listede iki kadın yoldaşımı görebiliyorum. Bu bizim için üzücü. Kadınlar kavga da ön saftalarsa yönetimlerde neden yoklar? Biliyoruz. 'Haklısınız' diyeceksiniz ama bizi seçmeyeceksiniz. Kadın erkek el ele örgütlü mücadeleye" diye konuştu.

‘AYRILMAYALIM DİYE BURADAYIZ’

Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği adaylarından Özkan Rona ise yaptığı konuşmada,"Tarikatlar okullarda kol gezmesin diye buradayız. Yoksulluğun acı bir saltanat gibi babadan evlada geçmemesi için buradayız. Evlatlarını tarikatçılara terk etmek istemeyenler için, güneşi maviliklere sürmek isteyenler için buradayız. Mesleki eğitim adı altında çocuklar sermayeye ucuz iş gücü olarak peşkeş çekilmesin diye buradayız. Gericiler ve sermaye hiç olmadığı kadar kol kola girmiş durumda. Karanlık cephe bu kadar birlik içindeyken aydınlık mücadelesini veren bizler, artık ayrılmayalım diye buradayız"dedi.

ÖZBAY, ÇOĞUNLUKLA MYK’DE

Grupların konuşmalarını yapmasının ardından oy verme işlemi gerçekleşti. Oy verme işleminden sonra sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. Oy sayımının bitmesiyle sonuçlar belli oldu. Buna göre Eğitim-İş'te yeni dönemde merkez yönetim kurulu üyeleri Kadem Özbay, Veli Fırat Şimşek, Doğan Dağdelen, Seher Ergin, Bülent Metin, Yeliz Toy Hüseyin Selçuk'tan oluştu.

İKİ İSİM FARKLI GRUPTAN

Yeliz Toy ve Hüseyin Selçuk, Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği grubundan merkez yönetim kuruluna girerken, geri kalan 5 kişi Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubundan merkez yönetim kuruluna seçildi.

SELÇUK YERİNİ KORUDU

Hüseyin Selçuk merkez yönetim kurulundaki yerini korurken, Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubundan aday olan mevcut merkez yönetim kurulu üyesi Şenol Eyüboğlu ise yeni yönetimde yer alamadı.

MERKEZ VE DENETLEME KURULLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan merkez denetleme kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri de belli oldu. Merkez denetleme kurulu üyeleri Mustafa Günal, Efraim Yıldız ve Erhan Çakıcı'dan oluşurken, merkez disiplin kurulu üyeleri Murat Akçay, İsa Kayadan ve İsmail Öztürk'ten oluştu. Böylelikle merkez denetleme kurulu üyelerinin tamamı Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubu üyelerinden seçildi. Merkez disiplin kurulunda ise iki isim Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubundan listeye girerken, İsmail Kayadan Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği grubundan seçilen tek isim oldu. Genel Başkan ise önümüzdeki günlerde merkez yönetim kurulu tarafından sonra belirlenecek.

‘YETKİ DEME ZAMANI’

Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra kısa bir açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Hedefimiz yetki deme zamanı. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.