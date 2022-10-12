Eğitim İş'ten AKP'nin düzenlediği Gençlik Şöleni'ne tepki: 'Yol boyunca ilahiler ve Kurtlar Vadisi müzikleri dinletmişler'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:11

Tamer Özlü, bugün düzenlediği basın toplantısında, Ankara Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Gençlik Şöleni’ne Trabzon’dan da 36 öğrenci götürüldüğünü söyledi.

“OKULLARIN RESMİ OLARAK KATILIMI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Düzenlenen organizasyonun siyasi bir propaganda olduğunu belirten Özlü, şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi, AKP’nin belediyelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Özhaseki, Ankara Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında AKP’li belediyelerin katılımcı olacağı bir gençlik şöleni düzenleneceğini açıklamıştı. Bu şölen, bir siyasi parti olan AKP Genel Merkezi’nce planlanmıştır. Sadece AKP’li belediyelerin katılımı istenmiş, diğer belediyelerin katılımı istenmemiştir. Elbette ki bu durumda sadece şölen, etkinlik vb. şeyler olmayacak, siyasi konuşmalar olacak, sadece AKP’li belediyelerin icraatları övülecek, diğerleri eleştirilecektir. Bu anlamıyla siyasi bir şölen olan bu etkinliğe okulların resmi olarak katılımı düşünülemez. Yasal değildir, en hafif tabiriyle etik değildir.

“YOL BOYUNCA İLAHİLER VE KURTLAR VADİSİ MÜZİKLERİNİ DİNLETMİŞLERDİR”

Ancak Trabzon Belediyesi ve Ortahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle 36 öğrenci, AKP belediye şenliğine gönderilmiştir. Ortahisar Kaymakamlığı’nın olurunun var olduğu söylenmektedir. Öğrencilere duyuru yapılırken bir siyasi partinin, yani AKP’li belediyelerinin şenliği olduğu söylenmemiş, belediyelerin bir şöleni olduğu söylenmiş. Bu nedenle bazı öğrenciler, ailelerine telefon ederek, ‘Bizi AKP’nin mitinginin ortasına atıp gittiler’ demişlerdir. Ayrıca bunun sadece şenlik gezisi değil, aynı zamanda tarihi ve turistik yerleri kapsayan bir gezi olduğu söylenmiştir. İki Meclis’e gidileceği, Anıtkabir’e gidileceği söylenmiştir. Hatta bazı öğretmenler, kurulan bu tuzaktan habersiz, öğrencileri gitmeleri için teşvik etmişlerdir. Öğrencilerin başında öğretmen görevlendirilmemiş, yolculuk boyunca otobüste TÜGVA yelekli ağabeyler bulundurulmuştur. Bu ağabeyler, kaçınılmazdır ki yolculuk boyunca siyasi propaganda yapmışlar, yol boyunca ilahiler ve Kurtlar Vadisi müziklerini dinletmişlerdir.”

Öğrencilerin ailelerini arayıp durumu anlattıklarını ve ailelerin CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’yı arayarak durumdan şikayetçi olduklarını belirten başkan Özlü, “Ankara’da öğrencilere, ‘Erdoğan’ı dinleyin, sonrasında sizi şeyhimizin türbesine götüreceğiz’ denmiştir. Bazı öğrenciler ‘Hani Anıtkabir’e gidecektik’ deyince TÜGVA ağabeyi, ‘Ne … var Anıtkabir’de, sizin atalarınız şeyhler, Fatih Sultan Mehmetlerdir’ demiştir. Bazı öğrenciler ailelerini arayıp durumu söylemiş, aileler de CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’yı arayarak hem şikayetçi olmuş, bilgi vermiş hem de durumu araştırmasını istemiştir. Ahmet Kaya sendikamızı arayarak bizden de bilgi almış ve 6.10.2022 tarihinde Meclis’te basın açıklaması yapmış, konu yazılı ve görsel medyada yer almıştır. Şimdi soruyoruz; Ortahisar Kaymakamlığı, bir siyasi parti olan AKP’nin gençlik şölenine okulların katılması için nasıl olur verebilmiştir?

“SİZİN ATALARINIZ ATATÜRK DEĞİL ŞEYHİMİZDİR’ SÖZÜNE DE OLURU VAR MIDIR”

Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, öğretmen görevlendirilmesi yerine TÜGVA ağabeylerine de oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, otobüste TÜGVA ağabeylerinin diğer muhalefet partilerine küfür savurmalarına da oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, yolculuk boyunca ilahiler ve Kurtlar Vadisi müziklerinin dinletilmesine de oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, öğrencilerin şeyh türbelerine götürülmesine de oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, TÜGVA ağabeyinin ‘Ne … var Anıtkabir’de, sizin atalarınız Atatürk değil şeyhimizdir’ sözüne de oluru var mıdır” dedi.

“SAKAT İDEOLOJİNİZLE KİRLETTİĞİNİZ ELLERİNİZİ ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜZERİNDEN ÇEKİN”

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fetullahçı abla ve ağabey felaketlerinin yaşandığı bu ülkede, TÜGVA ağabey ve ablalarının onların yerini alması nasıl açıklanabilir? Onlar kötüydü de bunlar iyi mi? Peki bütün Türkiye’de sadece bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bir tek okuldan öğrenci götürülmesini nasıl değerlendirmeliyiz? Neresi orası? Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bizim Eğitim-İş olarak şikayette bulunduğumuz, soruşturması devam eden okul müdürü Halil İbrahim Aydın. Okulunda Erbakan görünümlü AKP köşesi açan, okuluna Melih Gökçek, İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini asan, okulunda ‘Kudüs Köşesi’ adı altında dinci örgütlerin sempatizanlığını yapan bir kişi. Elbette efendilerine yaranmak için bu fırsatı kaçırmayacaktı ve kaçırmadı. Sakat ideolojinizle kirlettiğiniz ellerinizi öğrencilerimizin üzerinden çekin. Eğitim-İş’in bu ülkeye vefa borcu vardır. Eğitim-İş’in Atatürk’e, Cumhuriyet’e borcu vardır. Eğitim-İş’in Türkiye’ye demokrasi, laiklik borcu vardır. Eğitim-İş’in bu öğrenciye eğitim borcu vardır. Bu pırıl pırıl gençlerin hayatını karartmanıza izin vermeyeceğiz. Eğitim-İş, biliniz ki bu şehrin hafızasıdır. Eğitim-İş’in nefesi ensenizdedir, haberiniz olsun.”