Bursa Eğitim İş'ten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü’ne: 'Karne vermeye değer bulmuyoruz'

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:58

Eğitim-İş Bursa Şubesi, her yıl Bursa’da eğitimin bir yılını değerlendirmek üzere Bursa İl Milli Eğitim Müdürü’ne verdiği karneyi bu yıl vermeyeceğini açıkladı. Karne verilmeme gerekçesi, dün düzenlenen basın toplantısıyla anlatıldı. Toplantıda konuşan Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Serkan Gür eğitim–öğretim yılının tamamlanması nedeniyle basın metinleri ve açıklamalarla pembe bir tablo çizerek toplumu gerçeklikten uzaklaştırıyor” dedi. Toy, “Her yıl İl Milli Eğitim Müdürlerine hazırladığımız karneyle ortaya koymak üzere, her yıl İl Milli Eğitim Müdürlerine verdiğimiz karneyi Sayın Serkan Gür’e bu yıl vermiyoruz. Göreve başladığı tarihten bugüne kadar geçen 9 aylık süre içinde ilimizde eğitim hedeflerini azaltan, Bursa’nın çocuklarını geleceğe hazırlamak yerine sanayinin eleman ihtiyacını karşılamayı amaç edinen Sayın Serkan Gür, Bursa’da eğitimi, en temel yaşamsal öğeleri olan laik ve bilimsel eğitim anlayışından hızlıca uzaklaştıracak uygulamalara imza atmıştır” dedi.

CUMHURİYET’İN HABERLERİ ANIMSATILDI

Toy, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği “Bursa’da okulda harem selamlık oturma düzeni” ve “Okulda dansöz oynatıldı; müdür görevden uzaklaştırıldı” başlıklı haberleri konuşmasında anımsattı. Toy, “Türk Milli Eğitimi’nin temeli olan laiklik ilkesini derinden sarsan uygulamalarla ortaya çıkan mektep-medrese tartışmalarında, çağdaş eğitimden yana tavır alamamıştır. Mithatpaşa Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin sırasını ayırma talimatı veren Okul Müdürü Haydar Akın’ın bu girişimine destek vermiş, görevden uzaklaştırılan okul müdürünü 5 gün içinde görevine döndürerek tarafını açıkça göstermiştir. Baskıcı, adaletsiz ve huzursuz eğitim ortamlarını sağlıklı ve üretken eğitim ortamlarına dönüştürmekle sorumlu olduğu halde, okulların kaynak yaratmak için dansözlü eğlenceler yapmak zorunda kaldığı bir manzara karşısında bile kamuoyunu “imam hatipte değil yakınındaki bir ilkokulda oldu” diyerek yanıltmaya çalışan Sayın Serkan Gür, yalnızca bu davranışında bile eğitime hangi pencereden baktığını ortaya koymuştur. Sorumluluğu altındaki 650 bin öğrenciyi, okulları medreseye dönüştürmeyi amaçlayan, tarikat ve cemaatlerin laik ve bilimsel eğitim karşıtı uygulamalarına mahkum etmiş, bu yolla eğitim sisteminin en hayati organlarını işlevsiz bırakarak eğitimi bilimsellikten uzaklaştırmıştır. 9 aylık görev süresince Bursa’yı eğitimde skandallar kentine dönüştüren Sayın Serkan Gür’ün diğer çalışmalarını da notla ölçmeye ve bir karne vermeye bu yıl değer bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.