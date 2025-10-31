Eğitim-Sen’den ÇEDES tepkisi: ‘Manevi danışman laikliğe aykırı’

Eğitim-Sen Ordu Şubesi, ÇEDES (Çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum) projesi kapsamında 336 din görevlisinin “manevi danışman” adıyla görevlendirilmesine tepki gösterdi. Uygulama, “Eğitim sisteminin kalbine yönelmiş planlı bir müdahale” diye nitelendirildi.

‘SİSTEMLİ BİR HAMLE’

Şube başkanı Nursen Kaymaz, ekonomik eşitsizlik, altyapı eksikliği ve okullaşma oranının düştüğü bir ortamda, pedagojik formasyonu olmayan din görevlilerinin okullara atanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kaymaz, “Bu faaliyet, eğitim sisteminin ideolojik yönünün ve okulların kamusal niteliğinin değiştirilmesine dönük sistemli bir hamledir. Eğitim, inançların değil bilimin rehberliğinde yürütülmelidir” dedi.

Kaymaz, okullara manevi danışman adıyla görevlendirilen bu kişilerin, kamusal eğitimin laik temellerine doğrudan müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

ÇEDES projesinin anayasanın 24. maddesindeki laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Kaymaz, rehberlik hizmetlerinin yerine dini referansların konmasının, çocuk gelişimi ve psikolojisi açısından ciddi sakıncalar taşıdığını vurguladı