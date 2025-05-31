Eğitim Sen’den proje okulu tepkisi: ‘Proje okullarında liyakat esas alınmalı’

Eğitim Sen İzmir şubeleri, proje okullarına yapılan atamalarda liyakat ilkesinin göz ardı edilmesine ve siyasal kadrolaşmaya karşı Atatürk Lisesi önünde dün basın açıklaması düzenledi. Eylemde sık sık “Projeniz olmadık, olmayacağız” ve “Bilimsel, laik, demokratik eğitim” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını Eğitim Sen 6 No’lu Şube Başkanı Deniz Filiz okudu. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik 8 Nisan 2025 tarihinde açıklanan atama sonuçlarının, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da şeffaflıktan uzak ve liyakatsiz bir şekilde yapıldığı belirtildi. Filiz, proje okullarına yapılan öğretmen ve yönetici atamalarının somut, ölçülebilir ve nesnel kriterlerden yoksun olduğunu vurguladı.