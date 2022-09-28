Eğitim-Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu için harekete geçti: 1 Ekim'e Meclis'e sunulacak
Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin ülke genelinde toplanan imzaların 1 Ekim’de TBMM’ye sunulacağını açıkladı.
Eğitim-Sen Merkez Yürütme üyeleri, bugün sendika Genel Merkezi’nde Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Siyasal iktidardan talebimiz, öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması, Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmelik ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararlarının beklenmesidir” dedi.
Kurul açıklamasında şunları kaydetti:
"YASAMA VE YARGIYI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak yasama ve yargıyı göreve çağırıyoruz. Söz konusu Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmelikle öğretmenler arasında dayanışma ilişkilerini yıkan, yerine öğretmenleri daha fazla ayrıştıran bir sistem getirildiği açıktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran özlük haklarını zayıflatan öğretmenler arasındaki ayrımcılığı eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu yönünde yoğun eleştiri almıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bildiğini okumaya devam etmesi kabul edilemez bir tutumdur. Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaşmasının hemen ardından ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve Anayasa Mahkemesi konuyu esastan görüşmek üzere gündemine almıştır. Benzer bir şekilde sendikamız tarafından da Danıştay’a dava açılmıştır. Hem Anayasa Mahkemesi’ne hem de Danıştay’a çağrımız yapılan başvurulara öncelik tanıyarak bu konuyu ivedilikle gündeme almaları ve karara bağlanmalıdır.
1 EKİM'DE MECLİS'E SUNULACAK
Tüm hükümleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması talebiyle sendikamız tarafından Türkiye çapında bir imza kampanyası başlatılmıştır. Toplanacak imzalar, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacaktır. Siyasal iktidardan talebimiz, öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmelikle ilgili Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararlarının beklenmesidir.”
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