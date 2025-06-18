Eğitim Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı: ‘150 bin öğretmen ataması yapılmalı’

Eğitim Sen sekizinci dönem toplu sözleşme taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünden dile getirdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak yaptığı açıklamayla taleplerini sıraladı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de açıklamaya katıldı. Karagöz, “Bugün kamu çalışanları yoksulluk sınırı altındaki ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Bizler alternatif toplu sözleşme masaları kuracağız. Alanlarda sokaklarda olacağız. Kamu emekçilerinin taleplerini ileteceğiz” dedi.

“EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN SESİ SUSTURULMAYA ÇALIŞILDI”

Sonrasında Kemal Irmak konuştu. Sözlerine Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle başlayan Irmak, "Ortadoğu'da yaşayan halkları birbirine düşüren, yaşam haklarını ellerinden alan topraklarına göz koyan emperyalist-kapitalist haydutları kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplu sözleşmeleye ilişkin konuşan Irmak, “Sekizincisi yapılacak toplu iş sözleşmelerinin birçoğunu kontra sendikalarla orta oyununa çevirdiler. O masaya iktidarın çalışma bakanlığın temsilcisi gibi oturduğunuz herkesin malumu.Biz bu oyunu deşifre ederek bu süreci işleteceğiz. Eğitim Sen olarak toplu sözleşme taleplerimizde israrlı birleşik mücadelede kararlıyız. Bugüne kadar sözleşme görüşmeleri kamu emekçileri tarafından hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Eğitim emekçilerinin sesi susturulmaya çalışıldı” dedi.

“SORUMLU YETKİLİ SENDİKA-İKTİDAR ORTAKLIĞI”

“Mesleğimiz tarihsel itibar kaybı yaşamaktadır. Bizler insanca bir yaşam sürmek istiyoruz. Bu yalnızca bizim için değil nitelikli, kamusal eğitim için de bir gerekliliktir. Artan enflasyon, gelir dağıtımındaki eşitsizlik kamu emekçilerini yoksulluk kaygısına hapsetmektedir. Bunun sorumlusu yetkili sendika- iktidar ortaklığıdır” diyen Irmak taleplerini ise, “En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı. Enflasyona göre maaşlardaki alım gücü kaybı telafi edilmelidir. Taban aylık yükseltilmeli, ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, ek ders ücretleri yüzde elli artırılmalıdır. Sosyal yardımlar artırılmalı, temel yaşam giderlerine destek sağlanmalıdır. Eğitim ödeneği tüm egitim emekçilerine en az bir maaş tutar oranında verilmelidir. Ücretli öğretmenlik tamamen kaldırılmalı, tüm öğretmenler kadrolu istihdam edilmeli ve mülakat kaldırılıp, liyakat esas alınmalıdır. KHK ile ihraç edilmiş eğitim ve bilim emekçileri görevlerine iade edilmelidir. Mesai saatlari dışı çalışmaya son verilmelidir. Kamusal ve parasız kreşler tüm kamu kurumlarında açılmalıdır. Eşit işe eşit hizmet uygulanmalıdır Akademik ve idari personelin ekonomik hakları güvence altına alınmalı. Ücret adaletsizlikleri giderilmelidir. ÇEDES ve benzeri projelerle gericileştirilmeye son verilmelidir. Her öğrenciye ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su sağlanmalıdır. İlk etapta 150 bin öğretmen atamasıyla, öğretmen açığı hızla kapatılmalıdır” ifadeleriyle açıkladı. Açıklama sonrası sembolik olarak on dakikalık bir oturma eylemi de gerçekleştirildi.