Eğitim-Sen’den çağrı: Levent Dölek ve tüm tutuklular serbest bırakılsın

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi önünde yapılan açıklamaya, İstanbul Tabip Odası ve KESK İstanbul Şubeler Birliği de katıldı.

‘HEDEF GÖSTERİLDİK’

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Şube Temsilcisi Akademisyen Mustafa Görkem Doğan, öğrencilerin antidemokratik uygulamalara karşı çıkardığı sese “kayıtsız kalamayacaklarını” vurgulayarak şunları söyledi: “İş bırakma kararımızın ardından sendikamız siyasal iktidar ve yandaş medyası tarafından hedef gösterildi. Sendikal faaliyet suç değildir ve anayasa ile güvence altına alınan önceden izin almadan toplantı, gösteri, yürüyüş yapma hakkına hem iktidar hem yargı saygı göstermelidir. Bu hakkın kullanımı nedeniyle yapılan gözaltı ve tutuklamalarla hukuk çiğnenmekte anayasal düzen ayaklar altına alınmaktadır. Başta Levent Dölek ve 2 Nolu şube üyemiz olmak üzere tüm tutuklular serbest bırakılmalıdır.” İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu da “Bu arkadaşlarımız anayasal haklarını kullanmışlardır. Kendilerine yakıştırılan suçları kabul etmiyoruz. Gözaltılar, tutuklamalar, kayyum atamaları son bulmalıdır. Hep birlikte dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.

'GELECEKLERİ KARARTILIYOR'

Eğitim-İş Sendikası üyeleri, protestolarda tutuklanan öğrenciler için Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde açıklama yaptı. Genel başkan Kadem Özbay, “Üniversitede bulunamadıkları için sınıf tekrarı riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sınav haklarını kullanamadıkları için akademik ilerlemeleri durduluyor. KYK yurtlarından çıkarılarak barınma hakları ellerinden alınıyor. Devlet destekleri ve bursların kesilmesiyle ekonomik olarak çaresiz bırakılıyorlar. Eğitim hayatları sekteye uğratılarak gelecekleri bilinçli biçimde karartılıyor” ifadelerini kullandı.