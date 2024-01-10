'Eğitim Türkiye’nin öncelikli meselesi'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen “Eğitime Bakış: PISA 2022 Sonuçlarının Ekonomik Kalkınma ve Geleceğin Çalışma Hayatı için Önemi” konferansı dün TÜSİAD’ın İstanbul’daki merkezinde yapıldı.

Konferansta OECD PISA 2022 sonuçları, kalkınma ve geleceğin çalışma hayatı açısından ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını OECD Türkiye Direktörü, İstanbul Merkezi Başkanı Achraf Bouali ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

‘ÇAĞA AYAK UYDURULMALI’

Eğitimin Türkiye’nin öncelikli meselesi olduğuna dikkat çeken Turan, “Dünya Ekonomik Forumu’nun işlerin geleceği raporuna göre beş yıl içinde küresel işgücü piyasasında mesleklerde ve becerilerde büyük değişimler tahmin ediliyor. Yapay zekâ ve teknoloji çağında ülkelerin eğitim sistemlerini yeniden değerlendirdiği özel dönemden geçiyoruz. Çağa ayak uyduracak eğitim için hazırlanmalıyız” dedi.

YOKSUL KESİMDE DÜŞÜK BAŞARI

OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher ise “OECD PISA 2022 Sonuçlarından Çıkarımlar: Dünya Ekonomileri için Beceri Temelli İnsani Gelişmeye Yönelik Temel Bulgular” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin performanslarının ekonomik durumlarından etkilendiğine vurgu yapan Schleicher, “OECD genelinde, 2018’den bu yana, ortalama matematik performansı yaklaşık 15 puan düştü. Ekonomik olarak avantajlı grup içerisinde kalan öğrencilerin matematik becerileri yüksek olurken, yoksul kısımda kalanların başarıları düşük oldu” ifadelerini kullandı.

Eğitimin kalitesini artırmak için teknolojiden daha fazla faydalanılması gerektiğini kaydeden Schleicher, “Teknoloji, öğrenme amaçlı çok faydalı olabiliyor. Ancak boş zaman değerlendirme amacıyla kullanıldığında öğrenmeyi düşürüyor. Bu da teknoloji ile kurulan öğrenme ilişkisini olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

