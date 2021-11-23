Eğitimciler Ankara'da buluşuyor
Akademisyenler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşlar, eğitim sendikaları ve siyasi parti temsilcileri eğitimde fırsat eşitsizliği üzerine çalıştayda buluşacak
Akademisyenler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşlar, eğitim sendikaları ve siyasi parti temsilcileri 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da bir araya geliyor.
Dijital dünyada eğitimde fırsat eşitsizliği” başlığıyla düzenlenecek çalıştayda fırsat eşitsizliği kavramı farklı boyutlarıyla masaya yatırılacak.
Çalıştay, 27 Kasım 2021 saat 09:30’da Ankara Akar Otel’de gerçekleşecek.
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