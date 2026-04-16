Eğitimciler bakanlık önünde oturma eyleminde: Sorumsuzca davranan Tekin'in istifasını istiyoruz

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik düzenlenen saldırılar ülke gündemini sarstı. Söz konusu saldırılar okullardaki güvenlik açığını bir kez daha gözler önüne sererken eğitimciler buna karşın iş bırakma kararı aldı ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay oturma eylemleri sürerken Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Çok haklı taleplerinin olduğunu söyleyen Özbay, "Bu işlerin gerçek sorumlusu sorumsuzca davranan Yusuf Tekin'in istifasını istiyoruz. Tekin, kendi çocuğunu özel okula niye gönderdi? Çünkü okulun; kapısında güvenliği var, yemeği var, suyu var. Ama bugün okullarımızın kapılarında kadrolu güvenlik görevlisi yok. Tekin'in istifa etmesini talep ediyoruz. Buradan ayrılmayacağız. Sabah 10:00'da da halkımızla Kurtuluş Parkı'ndan Bakanlığa doğru büyük eğitim yürüyüşümüzü, okullarımıza sahip çıkmak için gerçekleştireceğiz" dedi