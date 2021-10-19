Eğitimcilerden, Prof. Sağlamer’in İTÜ’ye alınmamasına tepki: ‘Uygulamaya karşıyız’

19 Ekim 2021 Salı, 19:04

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1996-2004 yıllarında rektörlük yapan Gülsün Sağlamer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın atadığı yeni rektör İsmail Koyuncu tarafından kampüse alınmamıştı. Duruma tepki gösteren üniversite rektörleri ve YÖK üyeleri yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Biz seçimle göreve gelen Üniversite Rektörleri ve YÖK Üyeleri olarak; akademik özgürlükleri ve akademik etik değerleri yok sayan her türlü uygulamaya karşıyız. Bu bağlamda iki dönem (1996- 2004) İTÜ Rektörlüğü görevini üstün başarıyla yerine getiren ve halen Avrupa Kadın Rektörler Örgütü (EWORA) Başkanlığı yanında İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilci görevini yürüten değerli arkadaşımız Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’ in Üniversite Kampüsüne aracıyla girişinin engellenmesine yönelik İTÜ Rektörlüğü’nün hukuksuz, saygısız, vefasız ve baskıcı girişimini kınadığımızı, kamu oyuna duyurmayı görev biliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya imza atan isimler şöyle:

Ayhan Alkış, Ahmet Çakır, Aytekin Berkman, Ali Sait Sevgener, A. Ziya Aktaş, Attila Sezgin, Ayse Semra Ülkü, Bektaş Açıkgöz, Cezmi Öncüer, Engin Ataç, Ethem Ruhi Fıglalı, Ferit Bernay, Ferit Koçoglu, Fethi Idiman, Halil Güven, Hasan Kazdagli, İlter Turan, İsmail Tosun, İsmet Vildan Alptekin, Kemal Gürüz, Lütfi Çakmakçı, Mehmet Şahin, Mustafa Yurtkuran, Mustafa Akaydın, Nafi Baytorun, Necat Akdeniz Akgün, Necdet Hocaoglu, Nusret Aras, Osman İnci, Ramazan Aydın, Ramazan Özen, Şener Oktik, Sıddık Yarman, Süha Sevük, Şan Öz Alp, Tahsin Nuri Durlu, Uğur Büyükburç, Uğur Oral, Ülkü Bayındır, Üstün Ergüder, Yalçın Kekeç, Yücel Aşkın, Zeki Yılmaz