İTÜ'den açıklama: Prof. Celal Şengör'e soruşturma açıldı
Celal Şengör'ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açmış, öğrenciler ve kadın örgütleri Şengör'ün görevden alınmasını istemişti. Şengör'ün görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü konuya dair açıklama yaptı.
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.
Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.
İTÜ'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna “sabırlı” olma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” denildi
Kamuoyu Duyurusu?? pic.twitter.com/qfW2uhctKZ— İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) September 19, 2021
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