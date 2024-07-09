Eğitimcilerin ÖMK direnişi sürüyor
Eğitimcilerin tepkisini çeken tartışmalı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) teklifine karşı, eğitim sendikalarının Meclis parkında yaptığı oturma eylemi sürüyor. Eğitim-Sen, ÖMK’ye karşı başlattığı oturma eyleminde dün altıncı günü geride bıraktı.
Cumhuriyet’e konuşan
Eğitim-Sen Genel
Başkanı Kemal Irmak,
“AKP iktidarının eğitim
emekçilerinin sorununu
çözme gibi bir derdi
olmadığını” vurguladı.
Irmak, eğitimcilerin hiçbir
sorununu çözmeyecek
bir kanunla karşı karşıya
kaldıklarını belirtirken
ÖMK ile kurulması
öngörülen ve öğretmenlik
mesleğine hazırlık eğitimi
verileceği söylenen “Milli
Eğitim Akademisi”ndeki
kadroların AKP’nin kendi
kadrolarından oluşacağına
dikkat çekti. Irmak,
akademide “Türkiye Yüzyılı
Maarif Modeli”ni hayata
geçirecek öğretmenlerin
yetiştirilmek istendiğini
vurguladı. Eğitim-Sen Genel
Başkanı, “AKP 22 yıldır kendi
memurunu yaratmaya
çalışıyor. İnsanları güvenlik
ve arşiv soruşturmalarıyla,
mülakatlarla elediler.
Şimdi buna yasal kılıf
oluşturuyorlar” dedi.
"HİÇ DEĞİŞMEDİ"
Teklifin TBMM
komisyonunda görüşüldüğü
sırada çok sınırlı görüş
aktarabildiklerini söyleyen
Irmak, “Teklifin hiçbir
kelimesi değişmedi. Madem
bizimle ilgili bir kanun
tasarlanıyor, o zaman
eğitim emekçilerinin
görüşünün baştan sona
dinlenmesi gerekiyordu”
değerlendirmesinde
bulundu.
Öte yandan taban maaş
haklarının ÖMK’de yer
alması için özel sektör
öğretmenlerinin Meclis
parkındaki oturma
eyleminde 44’üncü günü
geride bıraktı.
Öğretmenlik Meslek
Kanunu yasa tasarısı, bugün
TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülmeye başlanacak.
Eğitim-Sen MEB önünde
toplanacak ardından TBMM
önünde basın açıklaması
düzenleyecek.
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