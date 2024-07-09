Eğitimcilerin ÖMK direnişi sürüyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “AKP iktidarının eğitim emekçilerinin sorununu çözme gibi bir derdi olmadığını” vurguladı. Irmak, eğitimcilerin hiçbir sorununu çözmeyecek bir kanunla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken ÖMK ile kurulması öngörülen ve öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi verileceği söylenen “Milli Eğitim Akademisi”ndeki kadroların AKP’nin kendi kadrolarından oluşacağına dikkat çekti. Irmak, akademide “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni hayata geçirecek öğretmenlerin yetiştirilmek istendiğini vurguladı. Eğitim-Sen Genel Başkanı, “AKP 22 yıldır kendi memurunu yaratmaya çalışıyor. İnsanları güvenlik ve arşiv soruşturmalarıyla, mülakatlarla elediler. Şimdi buna yasal kılıf oluşturuyorlar” dedi.



"HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Teklifin TBMM komisyonunda görüşüldüğü sırada çok sınırlı görüş aktarabildiklerini söyleyen Irmak, “Teklifin hiçbir kelimesi değişmedi. Madem bizimle ilgili bir kanun tasarlanıyor, o zaman eğitim emekçilerinin görüşünün baştan sona dinlenmesi gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan taban maaş haklarının ÖMK’de yer alması için özel sektör öğretmenlerinin Meclis parkındaki oturma eyleminde 44’üncü günü geride bıraktı. Öğretmenlik Meslek Kanunu yasa tasarısı, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Eğitim-Sen MEB önünde toplanacak ardından TBMM önünde basın açıklaması düzenleyecek.

