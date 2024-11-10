Eğitimdeki liyakatsizliğe dikkat çeken Eğitim-İş MEB’in önünde bir araya geldi: ‘Torpilin önüne geçeceğiz’

Yayınlanma: 10.11.2024 - 07:48

Güncelleme: 10.11.2024 - 07:48

Eğitim-İş mülakatlara “Hayır” diyerek öğretmenlerin adil atanma isteği için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplandı. Eğitimİş Genel Başkanı Kadem Özbay burada bir basın açıklaması yaptı.

Öğretmenlerin liyakati yok sayan ve torpili meşrulaştıran bir mülakat sistemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Özbay, “Tarikat, cemaat ve derneklerin etkisi altındaki kamu görevine alımlar, liyakati devre dışı bırakmış, vatandaşları öteleyen bir ayrıcalıklı zümre yaratma çabasına dönüşmüştür. 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen varken, her yıl 100 bine yakın ücretli öğretmen alımı yapılırken, 23 binin üzerinde öğretmen emekli olmuşken yalnızca 20 bin öğretmen alımı kabul edilemez. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi güvencesiz istihdam uygulamaları son bulmalıdır. Öğretmen atamaları, şeffaf ve objektif ölçütlere dayalı olarak yapılmalıdır” diye konuştu.

EĞİTİM BÜTÇELERİ YETERSİZ

MEB ve yükseköğretim bütçelerinin yetersiz olduğunu söyleyen Eğitim Sen ise, 2025 yılı MEB bütçesinin 1 trilyon 452 milyar lira olarak belirlendiğini ifade ederek, “MEB bütçesinde 2024 yılına göre yüzde 33’lük bir artış yapıldı. 2024 MEB bütçesi 2023’e göre iki kattan fazla artırılırken, 2025 yılında artış oranının üçte birde kalmış olması önümüzdeki yılda ekonomide ve eğitimde bizleri bugünlerden çok daha zor koşulların beklediğinin habercisi” açıklamalarında bulundu.