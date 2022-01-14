Eğitime kar engeli: Bu illerde okullar tatil

14 Ocak 2022 Cuma, 07:56

Konya’da salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime bugün için ara verildiği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARS’TA DA TATİL

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14.01.2022 Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

VAN’DA OKULLARA KAR TATİLİ

Van’da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Öte yandan; Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de bugün kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

ORDU’NUN 8 İLÇESİNDE OKULLARA TATİL

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, Mesudiye, Perşembe ilçelerinde bulunan okulların tamamında 14 Ocak tarihinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, “Çaybaşı ilçemizin Köklük, İlküvez, Taşkesiği, Kapılı, Göksu, Aşıklı-Çakıllı Mahalleri’nde bulunan okulların tamamında, Kabadüz ilçesinde ise Yokuşdibi İlk ve Ortaokulu'nun tamamının tatil edilmesine, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için ise Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz için, 14 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MERSİN'DE BİR İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde 14 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim merkezi olan ilkokul ve ortaokullarda (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu kapsam dışıdır) 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilip eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan ilçede kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

KARAMAN’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği’nden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer yandan Kazımkarabekir, Ayrancı, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.