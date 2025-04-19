Eğitime sürgün darbesi: ‘Eğitim hakkına doğrudan saldırı’
İzmir’de üniversite öğrencileri, öğretmenlerin hukuksuzca görevlerinden alınmasına karşı tepkilerini dile getirdi.
SOL Genç İzmir üyeleri, ÖSYM binası önünde “Öğretmenime dokunma” sloganıyla düzenlediği eylemde, eğitim sistemine ve son dönemde yaşanan öğretmen sürgünlerine dikkat çekti. Grup adına yapılan açıklamada öğretmenlerin görevlerinden alınmasının sadece bireysel bir uygulama değil, sistemli bir baskı mekanizmasının parçası olduğu vurgulandı.
Açıklamada “YKS’ye sayılı günler kala öğretmenler hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Bu karar, eğitim hakkımıza doğrudan bir saldırıdır. Bu zincirleri kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın sonunda öğrenciler yalnızca öğretmenlerinin değil, kendi geleceklerinin de savunucusu olduklarını belirterek “Bu düzen bizden korkuyor çünkü biz konuşmaya başladıkça çarklar zorlanıyor, dönüşüm yukarıdan değil, aşağıdan; halktan, gençlikten, emekten yana olanların geleceği” dendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!
- Erdoğan'sız AKP yüzde kaç oluyor
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Tayyar'dan AKP'yi kızdıracak 'İmamoğlu' eleştirisi