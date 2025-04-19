Eğitime sürgün darbesi: ‘Eğitim hakkına doğrudan saldırı’

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

SOL Genç İzmir üyeleri, ÖSYM binası önünde “Öğretmenime dokunma” sloganıyla düzenlediği eylemde, eğitim sistemine ve son dönemde yaşanan öğretmen sürgünlerine dikkat çekti. Grup adına yapılan açıklamada öğretmenlerin görevlerinden alınmasının sadece bireysel bir uygulama değil, sistemli bir baskı mekanizmasının parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada “YKS’ye sayılı günler kala öğretmenler hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Bu karar, eğitim hakkımıza doğrudan bir saldırıdır. Bu zincirleri kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın sonunda öğrenciler yalnızca öğretmenlerinin değil, kendi geleceklerinin de savunucusu olduklarını belirterek “Bu düzen bizden korkuyor çünkü biz konuşmaya başladıkça çarklar zorlanıyor, dönüşüm yukarıdan değil, aşağıdan; halktan, gençlikten, emekten yana olanların geleceği” dendi.