Eğlence mekanı çıkışında bıçaklanan uzman çavuş öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezi çıkışında bir grupla arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada darbedilip, bıçaklanan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır (27) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:29
Eğlence mekanı çıkışında bıçaklanan uzman çavuş öldü
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Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanı çıkışında Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır ile bir grup arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Muhammet Yazır’ı darbedip, kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Yazır, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammet Yazır'ın cenazesi bugün Asri Mezarlık Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.


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