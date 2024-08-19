Kastamonu'da bir kişi oğlunu bıçakla öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, uyuşturucu kullandığı belirtilen oğlunu bıçakla öldürdü.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:28
Kastamonu'da bir kişi oğlunu bıçakla öldürdü
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Yavuçkuyucağı köyü Körpe Mahallesi'nde A.K. (53) ile oğlu Okan K. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. elindeki bıçakla oğluna saldırdı.

Okan K. olay yerinde hayatını kaybetti, babası A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.K, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Okan K'nin uyuşturucu kullandığı, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.


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