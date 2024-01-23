Eğlence mekanı çıkışında kurşun yağdırmıştı... Tutuklama kararı verildi!
Eskişehir’de eğlence mekânı çıkışında karşılaştığı husumetlisine silahla ateş eden ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak’ta Cuma günü gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; eğlence mekânı çıkışında karşılaşan Alperen G. ve Nuri Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Alperen G. yanında taşıdığı tabanca ile Nuri Ö.’ye ateş etti. Nuri Ö. bacağından yaralanırken, Alperen G. olay yerinden kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI!
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan Alperen G. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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