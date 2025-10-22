Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eğlence mekanında çıkan kavgada kan aktı: Yaralılar var!

Eğlence mekanında çıkan kavgada kan aktı: Yaralılar var!

22.10.2025 08:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Eğlence mekanında çıkan kavgada kan aktı: Yaralılar var!

Kocaeli'nde alkollü eğlence mekanında çıkan ve caddeye taşan kavgada yaşanan arbede sırasında O.C. ve H.S. tabanca ile vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmit ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde saat 22.30 sıralarında silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Müşterilerin tedirgin olduğu olayın ardından dışarıya çıkan taraflar, burada da kavgayı sürdürdü. Cadde üzerinde yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği O.C. ve H.S. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne; H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kocaeli #silahlı kavga #yaralı #eğlence mekanı

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da komşuların kavgası: 6 yaralı
Şanlıurfa’da komşuların kavgası: 6 yaralı Şanlıurfa’da iki komşu aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde iki çocuğun kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandığı görüldü.
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı!
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı! Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi komşusunu öldürdü. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!
İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var! Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.B., pompalı tüfekle yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.