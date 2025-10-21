İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi 2108/7 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.B. pompalı tüfekle yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde polisin yaptığı incelemede 13 kovan ve 1 boş kartuş ele geçirildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen H.A. (20), U.A. (19), A.Ç. (42) ve İ.B. (36) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.