Eğlence mekanında hesabı fazla buldu: Müdürü silahla vurdu

Olay, 9 Haziran akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; mekanda eğlenen Serdar Çatuk, gelen hesabı fazla bularak işletme yöneticileriyle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada belindeki silahı çıkaran Çatuk, mekanın mesul müdürü Ergin Çiçek'e 4 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çiçek yaralanırken, Çatuk olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı müdürü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Eğlence mekanında inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

50 SUÇ KAYDI VAR

Çalışmaların devamında, Serdar Çatuk'un 50 suç kaydı olduğu ve 8 yıldır çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Öte yandan, olayın ardından elinde silahla mekandan kaçan şüphelinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde Çatuk'un elindeki silahla koşarak kaçtığı görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.