Eğlence mekanında kavga! Polis, polisi gözaltına aldı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:02

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Altınkum Caddesi’ndeki bir barda önceki gece sabaha karşı kavga çıktı. Polis memurları G.Y, H.E, E. K, ve M.Ö. güvenlik müdürü ile tartışmaya başladı.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine birlikte geldiği polis memurlarından birinin ateşli silahını alan M.Ö. güvenlik müdürünü vurdu. Güvenlik müdürü ayağından yaralandı.

MESLEKTAŞINI GÖZALTINA ALDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşları G.Y, H. E, E. K.'yi gözaltına aldı. Kargaşa sırasında kaçan M.Ö. bulunamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, polis memurlarının ifadeleriyle ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.