Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis, yere yatırarak gözaltına aldı!

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Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:51

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı.

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