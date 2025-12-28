Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 12:13:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Eğlence mekanları da aralarında: İstanbul'da geceyarısı 'fuhuş' ve uyuşturucu' operasyonunda çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gece saatlerinde 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğlence mekanları ve otelde yapılan operasyonda; kokain, skunk, silah ve fişekler ele geçirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da aralarında bazı ünlü eğlence mekanlarının da bulunduğu çok sayıda adrese yönelik yeni bir 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' operasyonu düzenlendi.

Narkotik ekiplerinin ünlü eğlence mekanları ve otelleri hedef alan baskınlarında çok sayıda suç unsuru ele geçirildiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, 4 ayrı eğlence mekanında uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermilere el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmada "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçunun da dosya kapsamında olduğu bildirilen açıklamada, ayrıca uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için özel donanım sağlayan ve yakalanmayı zorlaştıracak önlemler alan şahıslar da takibe alındığı aktarıldı.

İlgili suçlara karışan 5'i yurtdışında bulunduğu tespit edilen 20 şüpheli şahıstan 15 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 27.12.2025 tarihinde İstanbul ve Muğla illlerinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 14 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

3 GÖZALTI DAHA

Açıklamada sözkonusu eğlence mekanlarında ele geçirilen materyallere ilişkin incelemeler ve diğer şüphelilerin tespitine yönelik işlemler devam ettiği ve bu kapsamda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen dijital ve fiziksel materyallere ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve soruşturmanın gizlilikle devam ettiğini açıkladı. 

İlgili Konular: #uyuşturucu #fuhuş

