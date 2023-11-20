Eğlence merkezinde alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir eğlence merkezinde alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Erkan Ildız (40) hayatını kaybettii, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:57
Eğlence merkezinde alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
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Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir eğlence merkezinde, saat 02.00 sıralarında, işletmeci Erkan Ildız ile iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan içki satışı yapılan büfe işleten S.T. ve çiftçi M.E.D., arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya işletme çalışanları da dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybederken, S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı.

Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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