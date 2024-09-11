Eğlenmek için torpil patlattılar, ekipler harekete geçti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi’nde sokak arasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından atılan patlayıcı madde, çevrede büyük paniğe yol açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, mahalle sakinlerinin patlayıcı maddenin bir silah olduğu düşüncesiyle 112 Acil ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı bir araştırma başlattı. İlk incelemelerde, patlamaya neden olan maddenin bir silah değil, torpil adı verilen patlayıcı eğlence maddesi olduğu tespit edildi.
Mahallede kısa süreli bir tedirginlik yaşanmasına neden olan olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Polis ekipleri, caddede torpil atan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş kapsamlı arama çalışmaları başlattı.
Etiketler: #zonguldak #torpil
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