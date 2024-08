CHP Çorum Milletvekili Tahtasız: İl Özel İdaresi’ne 57 kişinin işe alımında torpil ve usulsüzlükler tespit ettik

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:35

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Özel İdaresi’ne mülakatla işe alınan kişilerin işe alım süreçlerinde usulsüzlük tespit ettiklerini söyledi. Tahtasız, "Çorum’da en iyi araç kullanan en iyi kalifiye ehliyete sahip olan ve en tecrübeli olan AKP İl Başkanının şoförü olmalı ki İl Özel İdaresi’nde pikap şoförü olarak atanmış. İl Özel İdaresi öyle bir liyakat gözetmiş ki AKP’de çaycı olan bir kişi vidanjör yardımcısı olarak işe alıvermiş. Çayı güzel yapan her şeyi güzel yapar misali o arkadaşımızı da işe almışlar" dedi. İşe alımlardaki adaletsizliğin giderilmesi çağrısı yapan Tahtasız, aksi halde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve il örgütü, İl Özel İdaresi’nde mülakatla işe alınan kişilerin işe alımlarında torpil ve usulsüzlükler tespit ettiklerini Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan basın açıklaması ile açıkladı.

"LİYAKATSİZ UYGULAMALARIN BİTECEĞİ GÜNLERE YAKLAŞTIĞIMIZI İYİ BİLSİNLER''

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftalarda yapılan İl Özel İdaresi’ne alımlarla ilgili daha önce kaygılarımızı vekilimizin de dile getirdiği gibi bir takım usulsüz işlemlerin yapıldığına hep beraber şahit olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Adında adalet olan ama uygulamasında adaletin a’sını uygulamayı bugüne kadar hiç göstermeyen bir anlayışın işe alımlarda özellikle torpil ve kayırmacılığın liyakate uymamanın en üst düzeyde gösterdiği bir alımın gerçekleştirildiğini hep beraber bir kez daha yaşadık ve yaşamaya da bu gidişle bu anlayışla devam edeceğimizi anlıyoruz. Ama şunu unutmasınlar şunu bilsinler ki; bu anlayış, bu devrin artık bu uygulamaların, bu adaletsiz ve liyakatsiz uygulamaların biteceğe günlere yaklaştığımızı iyi bilsinler. Öncelikle şunu da özellikle belirtmek istiyorum; basında da zaman zaman bu haberler yer aldı. Alımlarda CHP’ye bir kontenjan ayrıldığına yönelik asılsız, kabul edilemez haberlerin de geçtiğini görüyoruz. CHP’ye bir kontenjan ayrılarak bir işlem yapılmış gibi yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışmasın. CHP hiçbir zaman bu tür işlerde olmadı. Bir kontenjan ayrılması söz konusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de ismi geçmekte o bizi ilgilendirmiyor. O onların kendi bileceği bir durumdur ama CHP’nin işe alımlarla Özel İdare konusunda da dahil olmak üzere herhangi bir kontenjan ayrılması söz konusu olmamıştır. Varsa da böyle bir bilge ve belgeleri de onların da açıklanmasını ortaya çıkmasını bekliyoruz."

"TÜRKİYE'DE MÜLAKAT EŞİTTİR TORPİL DEMEK NE YAZIK Kİ''

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şunları söyledi:

"Bu açıklamayı yapma gereği duyduk çünkü biz daha öncesinde de hem Sayın Valimizi, hem Genel Sekreter Recep Çıplak’ı hem AK Parti İl Başkanını, milletvekillerini buradan uyardık ama uyarımızı dinlemediler. Tekrardan bu alımlarda insanların kanayan yarası, işte torpil, tabi ki balık baştan kokuyor. Çünkü daha yakın 15 gün önce, ne oldu; Cumhurbaşkanı kendi danışmanını Anayasa Mahkemesi’ne atadı. Birçok bakanın çocuklarının atandığı yerleri de biliyoruz ama bizim şu an ki gündemimiz Çorum olacak. Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere, 20 meslek dalında toplam 57 kişi işe alınacaktı. Bu alıma bin 837 vatandaşımız başvurdu. O sırada da tarafıma gelen torpil yapılacağı iddiaları üzerine 6 Temmuz günü sizlerle beraber biz gittik. Burada Sayın Salimizi ve Recep Çıplak’ı ve AK Parti yetkililerini, milletvekillerini ve il başkanını uyardık. Buna rağmen dedik ki biz noter huzurunda kura ile yapılmasını önerdik. Bu kurada hangi vatandaşımız çıkarsa, bizim başımız gözümüz üstüne çünkü siz bu bin 837 vatandaşımız başvurdu. Başvururken orada şartlar sundunuz. Neydi o şartlar; işte ehliyeti olması ya da yaş sınırı koydunuz ya da eğitim sınırı koydunuz. Bunları hak edip girmesi gereken vatandaşlarımız içerisinden de dedik ki ‘kura ile çekilsin bu torpil iddiaları da son bulsun’ dedik. AKP iktidarı ile birlikte Türkiye’de mülakat eşittir torpil demek ne yazık ki ve mülakat liyakatin katili demek bizim ülkemizde. Mülakat denildiğinde son 22 yılda yüzlerce hakim ve savcı adayının binlerce öğretmenin, polisin hemşirenin doktorun, mühendisin işçinin hakkı yendi bu ülkede. Hiçbir eksikleri yoktu oysa tek eksikleri AKP’li olmamak, onlar gibi düşünmemekti. AKP’nin tüm Türkiye genelinde ve kamu kurumlarında ve belediyelerde oynadığı mülakat tiyatrosunun bir benzeri de Çorum’da oynandı ve ne yazık ki mülakat kazandı, liyakat kaybetti. Gelinen noktada İl Özel İdaresi alımlarıyla ilgili bizim anlattıklarımız bin 837 kişi adına çırpınışlarımız, kimsenin hakkına girilmesin diye yürüttüğümüz mücadele sonuçsuz kaldı.

"İHTİYAÇ OLMADIĞI HALDE KADRO AÇIYORLAR''

Daha önceden tarafımıza ulaşan torpil iddialarıyla işe alımlarının sonuçlanmasıyla bir daha tescillenmiş oldu. Açıklanan listeye baktığımızda AKP İl Başkanlığında çay ocağında çalışan kişinin, il başkanlığında şoför olarak görev yapan kişinin işe alındığını gördük. Çorum’da en iyi araç kullanan en iyi kalifiye ehliyet sahip olan ve en tecrübeli olan AKP İl Başkanının şoförü olmalı ki, İl Özel İdaresinde pikap şoförü olarak atanmış. Çaycı vidanjörden anlar mı demeyin şayet AKP’li ise herkes her işten anlayabilir. Her işe girebilir. İl Özel İdaresi öyle bir liyakat gözetmiş ki AKP’de çaycı olan bir kişi vidanjör yardımcısı olarak işe alıvermiş. Bu kişinin en kısa sürede yardımcılıktan terfi ettiğini ve müdürlük seviyesine kadar yükseldiğini görecek olursanız da şaşırmayın. Çayı güzel yapan her şeyi güzel yapar misali o arkadaşımızı da işe almışlar. Yine ilginç bir örnek var; Cumhurbaşkanı’nın Çorum mitinginde bu meydanda karikatür afişlerini hazırlayan kişinin oğlunun İl Özel İdaresi’ne alındığını tespit ettik. Cumhurbaşkanının hapis arkadaşlarının ve hapishane ziyaretçilerinin bakan yapıldığı bir ülkede bu çok normal hale geldi. Yine bakıyorsunuz özel biri var ama o iş ilanında o iş kolu yok. Bu özel kişiyi işe almak için dahiyane bir çözüm buluyorlar ve ihtiyaç olmadığı halde bir kadro açıyorlar ve o kadroya da o arkadaşımızı işe başlatıyorlar. Bu torpilli atamalar ve işe alımlar ilimizde ve ülkemizde ilk kez olmuyor ne yazık ki ancak biz ısrarla mücadele etmeye ısrarla hak hukuk çağrısı yapmaya devam edeceğiz.

"AKP İL BAŞKANLIĞINDA ÇAYCI, ŞOFÖR İŞLERİ YAPANLAR KAMUYA GEÇİŞ YAPMIŞ'

Konu AKP ise olmaz denen her şeyin kanun nizam tanımadan oldurulduğunu gördük. Daha önceki örneklerden de hatırlayacağınız üzere İŞKUR’a nal toplatan AKP İl Başkanlığında çaycı şoför, temizlikçi veya herhangi bir iş yapan kişilerin birer ikişer kamuya geçiş yaptığına çok rastladık ve gördük. İl Özel İdaresi alımlarında iktidar partisi AKP’nin de ittifak ortağı MHP’nin de nasıl, etkili olduğunu üzülerek gördük. Bu arada alımlarda partimize de kontenjan ayrıldığına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlıyor ve bu iddiayı ortaya atanları ispat etmeye davet ediyorum. Eğer ispatlamazlarsa müfteridirler. Gelinen noktada devletin organı olan Çorum Valiliği’nin ve İl Özel İdaresi’nin hükümete nasıl teslim olduğunu da görmüş olduk. Bu liyakatsiz ve torpilli atamaların sonucunda geriye kalan bin 780 kişinin nasıl kul hakkına girildiğini de gördük. Yüce Allah’ın ne ile gelirsen gel ama kul hakkıyla gelme kelamının nasıl yok sayıldığını göz göre göre nasıl günaha girildiğini hep beraber şahitlik ettik. Bu alımlarla alakalı Sayın Valimiz ve Recep Çıplak Genel Sekreter ve milletvekilleri bu olaya ‘dur’ deyip, bu adaletsizliği gidermezse biz de tabii yargı yolu açık olmak üzere il başkanımızla ilçe başkanımızla bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Dediğim gibi hiçbir işe giren vatandaşımızla derdimiz yok. Tek derdimiz adalet istiyoruz ve o bin 850 vatandaşımızın hakkının yenmesini istemiyoruz."