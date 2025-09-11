Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı’na katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, EGM 116. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? 116. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

116. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı süreci 18 Temmuz’da başladı. Sınavlar 24 Ağustos’ta gerçekleştirildi ve sonuçların 12 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

116. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları açıklandığında adaylar, sorgulama işlemlerini www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖGG sınavlarına katılan adaylar, silahsız sınav için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınavı için ise 700 TL ücret ödedi. Sınav ücretleri, Halkbank hesaplarına yatırıldı.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.