EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisini tespit etti, 377'si hakkında adli işlem başlattı.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:19
EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürüyor.

Sosyal medya platformlarında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 713 hesap yöneticisi belirlendi.

Bunlardan 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 117 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Öte yandan, oltalama olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığa yönelik hazırlanan 76 internet sitesi kapatıldı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.

 


EGM provokatif provokatif paylaşım

İlgili Haberler

EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı

EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
EGM: 56 kişi gözaltına alındı

EGM: 56 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler