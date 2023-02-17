EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisini tespit etti, 377'si hakkında adli işlem başlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürüyor.
Sosyal medya platformlarında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 713 hesap yöneticisi belirlendi.
Bunlardan 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 117 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Öte yandan, oltalama olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığa yönelik hazırlanan 76 internet sitesi kapatıldı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.
Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı