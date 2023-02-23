EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda gözaltı sayısı 138 oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 138'e yükseldiği açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:53
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda gözaltı sayısı 138 oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 138'e yükseldiği bildirildi. 

EGM'den yapılan yazılı açıklama, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde; suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında, 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, halk üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 951 hesap yöneticisinin tespit edilerek ilgili birimlere gönderildiği, 559 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda 138 şüphelinin gözaltına alındığı, 27'sinin tutuklandığı belirtildi.

Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı da kaydedilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi. 



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