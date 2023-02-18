EGM duyurdu: Provokatif paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 16:01

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 16:22

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, kişiler üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 771 hesap yöneticisinin tespiti yapıldığı kaydedilerek, "395 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 127 kişi gözaltına alınmış, 24’ü tutuklanmıştır. Öte yandan, vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğimizi ortaya koymak açısından deprem bölgelerine yardım niyetlerini kötüye kullanmak amacıyla oluşturulan; 76 Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi.