Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personelleri için uygulanacak banka maaş promosyonu ihale tarihini duyurdu. Peki, EGM maaş promosyonu ihalesi ne zaman? 2025 EGM maaş promosyonu ihalesi saat kaçta?

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

EGM maaş promosyon ihalesi 21 Ekim (bugün) saat 14:30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanacak.

EGM PROMOSYONU NASIL YATIRILACAK?

İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelin şahsi hesabına yatırılacaktır.