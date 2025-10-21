Cumhuriyet Gazetesi Logo
EGM maaş promosyonu ihalesi ne zaman? 2025 EGM maaş promosyonu ihalesi saat kaçta?

21.10.2025 10:48:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile EGM ihale tarihi ve yayınlanacağı hesaplarla ilgili açıklamada bulundu. Peki, EGM maaş promosyonu ihalesi ne zaman? 2025 EGM maaş promosyonu ihalesi saat kaçta?

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

EGM maaş promosyon ihalesi 21 Ekim (bugün) saat 14:30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanacak.

EGM PROMOSYONU NASIL YATIRILACAK?

İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelin şahsi hesabına yatırılacaktır.

