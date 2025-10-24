EGM promosyon ödeme tarihi 2025: EGM banka promosyonu ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına ödenecek promosyon anlaşması için ihaleye 6 banka katıldı. En yüksek teklifi veren İş Bankası promosyon ihalesini kazandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personellere 100 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Peki, EGM banka promosyonu ne zaman yatacak?

2025 EGM PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merkez ve taşra teşkilatlarında görevl personelin 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişki promosyon ihalesinin 21 Ekim’de gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

En yüksek teklifi veren iki banka Vakıfbank (90 bin) ve Türkiye İş Bankası (88.500 bin) olurken bankalardan tekliflerini güncellenmesi istenmiştir. Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmazken Türkiye İş Bankası teklifini 100 bin liraya yükseltirken ihalenin kazananı oldu.

Türkiye İş Bankası tarafından EGM çalışanlarına 100 bin liralık promosyon ödemesi yapılacak. EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlanacak. EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.