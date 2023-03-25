EGM'den 'deprem' açıklaması: Kimliği tespit edilemeyenlerin sayısı açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremde hayatını kaybeden 1297 vatandaşın kimliklendirilemediğini, hastane ve yurtlarda bakım ve tedavileri süren 72’si çocuk 74 refakatsiz kişinin de kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:20
EGM'den 'deprem' açıklaması: Kimliği tespit edilemeyenlerin sayısı açıklandı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli nepremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

"1297 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, "3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesi sağlanmıştır. Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 vatandaşımız var, çalışmalar devam etmekte" dedi.

Haber Global'in aktardığına göre; Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk ve Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavisi devam eden 33 çocuk ve iki yetişkinin kimlik tespit çalışmasının devam ettiğini bildirdi.


EGM 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem kimlik kayıp kimlik

İlgili Haberler

EGM duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı

EGM duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı
Son Dakika... EGM açıkladı: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda 29 kişi tutuklandı

Son Dakika... EGM açıkladı: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda 29 kişi tutuklandı
EGM duyurdu: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

EGM duyurdu: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

En Çok Okunan Haberler