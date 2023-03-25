EGM'den 'deprem' açıklaması: Kimliği tespit edilemeyenlerin sayısı açıklandı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 09:21

Kahramanmaraş merkezli nepremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

"1297 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, "3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesi sağlanmıştır. Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 vatandaşımız var, çalışmalar devam etmekte" dedi.

Haber Global'in aktardığına göre; Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk ve Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavisi devam eden 33 çocuk ve iki yetişkinin kimlik tespit çalışmasının devam ettiğini bildirdi.